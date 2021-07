Jan Fabre cité à comparaître pour attentat à la pudeur et harcèlement

L'auditorat du travail anversois a décidé de renvoyer l’artiste et metteur en scène Jan Fabre devant le tribunal correctionnel dans l'affaire concernant sa compagnie de danse Troubleyn. Il est soupçonné de violences, harcèlement et harcèlement sexuel envers 12 collaborateurs et attentat à la pudeur envers une personne. Fabre réfute ces accusations, indiquant que ses acteurs et danseurs ne sont jamais obligés de faire des choses qu’ils n’ont pas envie de faire. Il risque cinq années d’emprisonnement.