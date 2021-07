La Belgique qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro après avoir battu le Portugal

Revenu malgré tout sur le terrain au retour des vestiaires, De Bruyne (photo) n'a pas été capable de continuer la rencontre, contraignant Martinez à faire monter Dries Mertens (48e) sur le terrain. Alors que le match gagnait en intensité, Fernando Santos a lancé Joao Felix et Bruno Fernandes pour donner un nouvel élan à la partie (55e). La Seleçao faisait le siège de la surface adverse et s'est procuré deux occasions. Jota a manqué le cadre (58e) et Joao Felix, d'une tête, a obligé Courtois à se détendre (61e) pour intercepter le ballon.

Peut-être perturbée par la sortie de Kevin De Bruyne, la Belgique ne parvenait plus à construire et devait se résoudre à procéder en contre. Pourtant irréprochable jusque là, Thomas Vermaelen a concédé un coup franc aux 25 mètres mais Ronaldo l'a envoyé dans le bas du mur belge (73e). Victime d'une faute caractérisée d'anti-jeu alors que la tension montait encore d'un cran, Pepe n'a écopé que d'un carton jaune (77e). Dans la chaleur sévillane, Ruben Dias a cru égaliser mais sa tête puissante était repoussée brillamment par Courtois (82e). Une minute plus tard, le gardien du Real Madrid était battu sur une frappe de Guerreiro, mais son poteau lui est venu en aide (83e).

Touché à la cuisse en fin de partie, Eden Hazard a dû céder sa place à Yannick Carrasco (87e). Le Portugal, qui a continué de siéger devant la surface noire-jaune-rouge, a poussé mais n'est pas parvenu à égaliser. Dans les dernières secondes, un tir de Joao Felix est passé à côté. L'équipe nationale défiera l'Italie vendredi à Munich (21h), en Allemagne. Samedi soir, la Squadra s'est en effet imposée 2-1 contre l'Autriche après prolongations, signant un 31e match consécutif sans défaite.