Le gouvernement veut obliger Whatsapp et Facebook à conserver des métadonnées

Le gouvernement fédéral souhaite obliger non seulement les opérateurs de télécommunication comme Proximus et Telenet, mais aussi les services de communication comme Whatsapp, Facebook Messenger ou Telegram à conserver les métadonnées des utilisateurs. Le contenu des communications n'est pas concerné, mais bien les données relatives à qui communique avec qui, quand et où, rapporte le quotidien De Standaard ce lundi. Ces données peuvent être demandées par la police, le parquet ou les juges d’instruction dans le contexte d’enquêtes judiciaires.