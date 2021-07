Première victoire belge au Tour 2021 : Tim Merlier remporte la 3e étape

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (de la même équipe Alpecin-Fenix) conserve le maillot jaune. L'étape, au profil plat et promise à un sprinteur, a permis à cinq hommes de se distinguer très vite et longtemps. Dès le premier kilomètre, en effet, cinq coureurs - parmi lesquels le Belge Jelle Wallays (Cofidis) - signaient une première échappée. On y voyait aussi le Néerlandais Ide Schelling (BORA Hansgrohe), porteur du maillot du meilleur grimpeur, les Français Cyril Barthe (B&B Hotels) et Maxime Chevalier (B&B Hotels), et le Suisse Michaël Schär (AG2R).

Ces hommes de tête comptaient 3 bonnes minutes d'avance sur le peloton. Après une quarantaine de kilomètres, une chute a impliqué quatre coureurs du peloton: les Britanniques de l'équipe Inéos Geraint Thomas et Luke Rowe et deux coureurs de l'équipe Team Jumbo-Visma, le Néerlandais Robert Gesink, qui abandonnait, et l'Allemand Tony Martin. Thomas est touché à l'épaule, mais remontait en selle et continuait la course.