De plus en plus d'accidents lors de chantiers routiers : la Flandre lance une campagne de sensibilisation

Cette campagne de sensibilisation fait principalement appel au sens de la responsabilité civique de chaque usager de la route : "Soyez vigilants et levez le pieds". C'est non seulement conseillé pour votre propre sécurité, mais aussi pour le bien-être des ouvriers ui effectuent le travail difficile et dangereux le long des routes, souvent à côté de la circulation.

Au début de cette année et en 2020, à la suite des grands travaux sur l'E17 à Gentbrugge et sur l'E313 à Geel les mesures prises par le gouvernement flamand ont été critiquées. L'Agence des routes et du trafic et la police fédérale n’auraient mis en place des mesures et des contrôles supplémentaires qu'après de graves collisions impliquant des morts et des blessés, donc trop tard.

Le cabinet de Lydia Peeters conteste cela. "Chaque chantier est différent, et en termes de sécurité, il faut apporter des solutions sur mesure. Au début d'un chantier, nous consultons toujours les parties concernées, y compris la police de la route. Ils effectuent systématiquement des contrôles de vitesse." Le gouvernement flamand lui-même dispose également d'un certain nombre d'instruments pour contrôler la vitesse excessive. Par exemple, de "super radars" sont actuellement en construction sur la E314 en direction du Limbourg.

L'Agence des routes et du trafic dispose également d'une installation mobile de contrôle des sections d’autoroute. Elle est actuellement située dans le tunnel Kennedy à Anvers. Ce n'est pas un luxe superflu car des accidents s'y produisent presque tous les jours. On peut toutefois se demander si cela n'est pas dû à la vitesse excessive, compte tenu de la congestion quasi permanente du trafic. Ce tronçon de route était déjà saturé avant les travaux, ce qui a entraîné un grand nombre de collisions, et cela ne s'est pas amélioré avec les travaux. Une solution devrait intervenir en 2027, lors de l'ouverture du nouveau tunnel sous l'Escaut.