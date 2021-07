C’est fini de se balader torse nu et en bikini dans le centre de Blankenberge

A partir du jeudi 1er juillet, quiconque se promènera dans le centre de Blankenberge torse nu, en maillot de bain ou en bikini risquera une amende de 350 euros. La commune voisine de Knokke avait introduit cette règle il y a un an et à présent Blankenberge lui emboîte le pas. Le conseil communal avait annoncé la proposition au début du mois, mais à présent, le règlement de police a été officiellement approuvé. "Les maillots de bain ont leur place sur la plage et non en dehors", déclare le conseil communal. Sur la digue et sur la plage, vous pouvez toujours vous promener torse nu ou en tenue de plage. L'interdiction ne s'applique pas aux enfants de moins de 12 ans.