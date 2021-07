L’entreprise 3M réagit pour la première fois au scandale de la pollution au PFOS

Après des semaines de silence-radio, 3M a publié un communiqué de presse en réponse au scandale du PFOS du perfluorooctane sulfonate). Le moment n'est pas dû au hasard : à 14 heures, ce mardi après-midi, 3M devra répondre également devant la commission de l'environnement du Parlement flamand. Pour être clair : il ne s'agit pas de l'enquête parlementaire lancée la semaine dernière qui a comme objectif de savoir clairement qui est politiquement responsable des années de silence autour de cette pollution. Jusqu' ici, la multinationale avait choisi de ne pas communiquer.

Dans son communiqué, 3M affirme qu'elle respecte les règles, qu'elle collabore avec les autorités régionales et l'entreprise d'élimination des déchets OVAM et qu'elle continue à investir pour "assainir" le sol et les eaux souterraines.

L'entreprise réalise elle-même une étude approfondie du sol à la demande de l'OVAM. Cette étude décrit la gravité de la pollution et sa destination. Sur la base d'une analyse des risques, on détermine alors si les mesures actuelles pour contenir la pollution sont suffisantes ou si des mesures supplémentaires doivent être prises.

"Cette enquête en cours prend également en compte l'environnement aux alentours du site de l’usine 3M. Si les résultats de cette étude des sols nécessitent des mesures correctives supplémentaires, l'OVAM déterminera les étapes de suivi".