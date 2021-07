Les communes de Bilzen et Hoeselt approuvent leur fusion à l’unanimité

Après les vacances d’été, les groupes de travail se lanceront dans la préparation technique, juridique et administrative du dossier de fusion. Les citoyens seront impliqués dans le processus via des sessions d’information et de discussion. La décision définitive est attendue pour décembre 2023. Si elle est confirmée, la fusion devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025, avec un conseil communal de 35 élus et neuf échevins pour entourer le bourgmestre.

Le ministre flamand de l’Intérieur, Bart Somers (photo, au centre), salue le projet de fusion. "Comparativement aux pays voisins, nos villes et communes sont assez petites. Une commune moyenne compte 22.000 habitants en Flandre. Cela se répercute aussi sur le budget. Chez nous, les autorités locales gèrent environ 13% des moyens. Ce sont des opportunités manquées, car le niveau de gestion local fonctionne au mieux", concluait Bart Somers.