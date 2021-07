Covid-19 : 20 hospitalisations et moins de 4 décès en moyenne par jour

La Belgique enregistre une progression "lente mais sûre" du variant Delta (indien), qui représente désormais 23% des nouvelles contaminations, contre 16% la semaine dernière, a précisé ce mercredi le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 Yves Van Laethem.

En chiffres absolus, le nombre de cas reste cependant relativement bas, car les contaminations continuent de baisser. Le variant Delta est 55% plus contagieux que le variant Alpha, qui a été découvert dans le Kent et est lui-même 50% plus contagieux que le variant d’origine, précisait le virologue Steven Van Gucht.