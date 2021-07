De gros orages provoquent des inondations en Brabant flamand et dans le Limbourg

Les intempéries qui ont traversé une partie du pays mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi ont causé des inondations en divers endroits, notamment dans le sud de la province du Limbourg et dans le Pajottenland en Brabant flamand, ainsi qu’en Wallonie. Les pompiers ont été très sollicités pour évacuer l’eau d’habitations, de bâtiments et de rues entières.