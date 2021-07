Fuel Gang : jusqu'à 11 ans de prison pour la prostitution de mineures

Le tribunal a estimé que les faits étaient établis, tenant compte des auditions des victimes, estimées "crédibles et contenant de nombreux détails", mais aussi de la téléphonie, des résultats de perquisitions et de l'enquête de voisinage avenue de Messidor à Uccle, où l'une des victimes a été retrouvée dans la cave d'une habitation. Pour la détermination de la peine, il a tenu compte de la gravité des faits, de leur longue durée et de leur caractère organisé, de la circonstance que les victimes étaient mineures, mais aussi du mépris affiché des prévenus pour l'intégrité physique d'autrui, les menaces et la violence dont ils ont usé et l'absence de remise en question dans leur chef.

Il a également pris en considération l'état de récidive légale de plusieurs des prévenus. Le tribunal a prononcé une peine totale de onze ans de prison à l'encontre du probable chef de la bande urbaine, retenant son "rôle prépondérant" dans les faits et la circonstance qu'il les a commis en étant en liberté sous la modalité du bracelet électronique. Plus précisément, ce prévenu a écopé de huit ans de prison dans ce dossier de prostitution, et de trois ans de prison dans un dossier qui a été joint au premier, et qui concerne des faits de détention arbitraire et d'extorsion.

Les juges ont également condamné sa compagne à une peine de six ans de prison dans le premier dossier et à une peine de quinze mois de prison dans le second. Un autre prévenu a écopé de cinq ans de prison dans le premier dossier et une autre de trois ans de prison dans le second. Pour les autres prévenus, concernés uniquement par la première cause, deux d'entre eux ont écopé de six ans de prison ferme et deux autres de cinq ans de prison ferme. Trois membres de la bande ont été condamnés à des peines de prison avec sursis ou sursis partiel de cinq ans, 50 mois et quatre ans. Enfin, les deux derniers ont été condamnés à trois ans de prison avec sursis.