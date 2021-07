La Flandre voudrait être impliquée dans le développement de Liège Airport

Le développement de Liège Airport suscite des inquiétudes dans la région, notamment de la part de communes limbourgeoises proches du site. La ministre Zuhal Demir surveille également le dossier. Elle a ainsi demandé aux ministres wallons des Aéroports et de l'Environnement, Jean-Luc Crucke et Céline Tellier, d'impliquer davantage la Flandre et les communes limbourgeoises concernées dans les plans de l'aéroport, en les incluant notamment dans le comité d'accompagnement.

"Il est évident que les plans actuellement à l'étude autour de Liège auront un impact de l'autre côté de la frontière linguistique en termes de qualité de l'air, de bruit et de sécurité dans les environs. Il est donc important que nous puissions estimer ces effets à temps, afin que nous puissions réagir adéquatement et entreprendre des actions là où ce serait nécessaire", a pointé Zuhal Demir (photo).

La ministre a indiqué qu'elle allait organiser une rencontre avec ses homologues wallons afin de faire valoir la nécessité d'impliquer la Flandre dans le développement de Liège Airport. Côté wallon, on confirme au cabinet de Jean-Luc Crucke avoir reçu le courrier de Zuhal Demir et y avoir répondu le 17 juin dernier.

Dans sa réponse, le ministre wallon des Aéroports signale notamment à son homologue flamande que Luc Partoune, à qui le courrier est également adressé, n'est plus administrateur délégué de l'aéroport liégeois depuis ... le 10 février.