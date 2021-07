La Flandre se joint à l'action en justice du fédéral contre le parc éolien français au large de Dunkerque

Le port d'Ostende et les bourgmestres de La Panne, Nieuport et Coxyde, de même que les gouvernements flamand et fédéraux s'y opposent depuis des années. La vue sur mer depuis les constructions à la côte belge serait affectée par ces éoliennes de 300 mètres de haut, ce qui pourrait aussi porter préjudice au tourisme côtier.

En outre, le parc se situe sur une route maritime entre Ostende et le Royaume-Uni, et pourrait également nuire aux opérations aériennes depuis et vers la base militaire de Coxyde.

La Belgique a élaboré une proposition alternative, pour un lieu de construction plus au nord et des éoliennes un peu moins hautes, mais la France s'en tient au projet original.