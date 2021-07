Le jardin botanique de Meise, intégralement rénové, rouvre ses portes au public

Le jardin botanique accueille désormais ses visiteurs sur une grande place à l'entrée principale. Autour de cette place se trouvent le nouveau bâtiment d'accueil avec la billetterie, la boutique du jardin et les sanitaires, ainsi que la ferme flamande restaurée, qui accueillera des expositions. La première de ces expositions sera "Straffe Koffie", une exposition sur tous les aspects du café.

De l'autre côté du domaine, un nouveau centre d'accueil a été ouvert. Il sera le point de départ de quatre promenades thématiques : Des hommes et des plantes, Jardin du monde, Jardins historiques et Moments forts de la saison. Une nouvelle signalisation, des intersections et des panneaux d'information en quatre langues guideront les visiteurs à travers ce domaine de 92 hectares.

À deux pas de l'entrée principale se trouvent deux jardins clos récemment aménagés : le jardin médiéval et le jardin des parfums et des couleurs. Derrière l'orangerie, le jardin historique, clos également, a été transformé en jardin culinaire. L'ancienne allée de hêtres a également été complètement réaménagée et remplacée par des sapins d'eau, plus résistants au changement climatique. Le château abrite désormais une exposition permanente sur l'histoire du jardin botanique, du domaine et de ses habitants.