Un DJ de Tomorrowland et des virologues accueillent les plus de 16 ans au centre de vaccination d’Anvers

Parmi les experts présents, on retrouvait notamment le virologue Marc Van Ranst, le vaccinologue Pierre Van Damme et l'infectiologue Erika Vlieghe.

Les jeunes candidats au vaccin s’étaient inscrits sur la liste de réserve Qvax, suite à un appel de la ville et du réseau hospitalier ZNA, le village de vaccination disposant d'une dose importante de vaccin. Il s’agissait principalement de jeunes âgés de plus de 16 ans originaires d'Anvers, de Borsbeek, de Schoten, de Stabroek et de Wommelgem. Tous ont reçu une injection de Pfizer ou de Johnson & Johnson.

Les DJ, les danseurs et la présence des virologues avaient été été tenus secrets jusqu'au dernier moment.