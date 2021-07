Décès de la cycliste Jolien Verschuren, à l’âge de 31 ans, des suites d'un cancer

Jolien Verschueren a été vice-championne d'Europe de cyclocross en 2015 et a décroché la médaille de bronze des championnats de Belgique en 2017. Elle a aussi notamment remporté le cross du Koppenberg à deux reprises, le cross des Raisins à Overijse et le Zilvermeercross de Mol.

En avril 2018, Jolien Verschueren avait arrêté la compétition pour subir une opération au cerveau. Quelques années auparavant, une tumeur avait été découverte suite à un accident à l'entraînement, et elle s'est finalement révélée maligne. Malgré cela, Jolien Verschueren n'a pas baissé les bras et est restée combative. Spécialiste du cyclocross et enseignante en maternelle de profession, elle a prouvé sa persévérance avec un retour sur le terrain fin 2019.

"Tout le monde à Belgian Cycling est profondément attristé d'apprendre le décès de Jolien Verschueren, qui est décédée la nuit dernière à l'âge de 31 ans.

Jolien était connue pour son esprit combatif mais surtout elle était une coéquipière et une amie formidable. Nos pensées vont à sa famille", peut-on lire sur le compte Twitter de Belgian Cycling.