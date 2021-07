La Belgique s’incline 1-2 face à l’Italie et est éliminée de l’Euro

Décidé à injecter du sang neuf, Martinez a fait monter Dries Mertens et Nacer Chadli à la 69e. C'est d'ailleurs sur une action impliquant les deux joueurs que la Belgique a porté le danger devant le but italien, en vain. C'est aussi sur cette action que Chadli s'est blessé et a directement dû céder sa place à Dennis Praet (74e).

La fin de match, hachée, a vu la Belgique lancer ses dernières forces dans la bataille pour arracher l'égalisation. C'est une nouvelle fois sur un slalom de Jérémy Doku que le danger en venu. Après avoir passé deux adversaires, son tir est passé au-dessus du cadre italien (84e). Thibaut Courtois est bien monté sur le dernier corner mais il n'a rien donné. Pas assez tranchante sur le plan offensif, la Belgique a été logiquement battue par la Squadra, qui défiera l'Espagne pour une place en finale.

Tombée contre une équipe italienne efficace, joueuse, très bien organisée et roublarde, la Belgique n'a pas été capable de faire mieux qu'en 2016, année de son élimination contre le pays de Galles au même stade de la compétition.

L'Italie défiera l'Espagne mardi 6 juillet à Wembley à Londres. En début de soirée, la Roja a eu besoin des prolongations et de la séance de tirs au but pour se défaire de la Suisse (1-1, 3-1 t.a.b.), pourtant réduite à 10 à la 77e.