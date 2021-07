Un exercice de sauvetage réussi sur la plage de Knokke-Heist

C'est le gouverneur de la Flandre occidentale, Carl Decaluwé, qui avait organisé cet exercice de sauvetage. L'objectif était de tester la procédure d’alerte des services d'urgence ainsi que la communication entre les différents services sur terre, en mer et dans les airs. "Élaborer un plan sur papier est une chose, mais il est très important de mettre la théorie en pratique. Cela nous permettra de continuer à coordonner correctement les opérations combinées de sauvetage sur terre, en mer et dans les airs."

La recherche en mer a mobilisé de nombreuses ressources : un hélicoptère de la base aérienne de Koksijde et des navires de la police maritime et du Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR), le service de sauvetage sur la plage de Knokke-Heist et le DAB Vloot (du gouvernement flamand). Les pompiers, la police locale, les MUG et les services ambulanciers étaient également en alerte. Johan Ryckx a dirigé l'exercice : "Nous faisons un exercice de cette ampleur chaque année. Il reste toujours utile. Nous apprenons chaque fois davantage. Même si ce ne sont que de petites choses pour améliorer la communication".