Un homme de 55 ans tué lors d'un cambriolage violent à Dilbeek, sa mère de 75 ans grièvement blessée

Selon les déclarations de la femme de 75 ans, elle et son fils ont été attaqués par deux individus en pleine nuit. Les auteurs sont vraisemblablement entrés dans leur appartement du premier étage par une échelle située à l'arrière du bâtiment (voir photo).

Les agresseurs ont exigé de l'argent pendant qu'ils persécutaient les victimes. Le fils de 55 ans a été tué. Sa mère, grièvement blessée, a été transportée à l'hôpital.

Le parquet de Halle-Vilvoorde a désigné un juge d'instruction et parle d'un crime crapuleux. L'équipe CSI de la police judiciaire fédérale s'est rendue sur les lieux pour enquêter et un médecin légiste s’est rendu sur place pour déterminer la cause du décès de la victime de 55 ans.

Les auteurs de ces actes n'ont pas encore été identifiés. On ne sait pas encore pourquoi ils ont pris pour cible l'homme de 55 ans et sa mère. Selon les habitants du quartier, les maisons de ce côté de la rue, qui est adjacente à un chemin de campagne, ont été cambriolées plusieurs fois récemment.