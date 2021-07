A Munich, les supporters belges sont inconsolables

A l'Allianz Arena de Munich, où le quart de finale de l’Euro entre la Belgique et l’Italie a été joué vendredi, les supporters belges n’ont pas caché leur désarroi et leur déception. Incrédulité, larmes aux yeux, mains dans les cheveux… les spectateurs belges ont été confrontés à une réalité dure à digérer : le championnat européen ne sera finalement pas celui des Diables. Un double sentiment prévaut toutefois chez les plus fidèles supporters, entre tristesse et fierté.