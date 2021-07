Bruxelles n’atteindra probablement pas son objectif de 70 % de premières doses à la mi-juillet

L'objectif était d'administrer au moins un vaccin à 70 % des adultes bruxellois d'ici la mi-juillet. "Je crains que cet objectif ne soit difficile à atteindre, sauf s’il y a une bousculade", indique Inge Neven. "Nous allons nous concentrer encore davantage sur les approches locales avec des pop-ups et des vaccinations mobiles pour faire grimper le pourcentage encore plus haut."

En Flandre, 84 % des adultes ont reçu au moins une injection. En Wallonie, le chiffre est de 74 % et dans les régions germanophones, de 71 %.

Depuis le début du mois de juillet, il est possible de se faire vacciner sans rendez-vous dans les centres de vaccination de Bruxelles, mais cette ouverture ne rencontre pas non plus de grand succès. "Pour le moment, il n'y a pas de grande affluence", remarque Inge Neven. "Les centres sont certainement occupés. Nous avions espéré 50 000 premières injections chaque semaine, mais nous ne les atteindrons pas cette semaine. Nous verrons ce que donnent les prochaines semaines."