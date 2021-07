Les intempéries provoquent d’impressionnantes inondations à Alost, Anvers et dans le Brabant flamand

Les inondations sont causées par une combinaison de grandes quantités de pluie en peu de temps et d’un nombre trop important de surfaces pavées. La bétonisation en Flandre est en effet beaucoup plus importante que dans le reste de l'Europe. Selon les experts, les jardins devant les maisons sont deux fois plus bétonnés au nord du pays que dans les pays voisins.

Dans les années 70, seuls 5 % de la Flandre étaient asphaltés. Aujourd'hui, elle compte trois fois plus de béton et d'asphalte. Cette tendance augmente non seulement le risque d'inondation, mais empêche également de reconstituer les réserves d'eau souterraine, ce qui constitue un problème en période de sécheresse.