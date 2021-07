Retour en discothèque : 250 personnes participent à l'événement-test "Dance again" à Bruxelles

"L'objectif est de pouvoir vraiment faire la fête comme au bon vieux temps, de pouvoir danser, rencontrer des personnes et s'amuser sans masque et sans distance et sans rester dans sa propre bulle", a expliqué l'échevine bruxelloise de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements Delphine Houba.

"Le but est de pouvoir redonner des perspectives au monde de la nuit, qui est fermé depuis un an et demi. Seules les personnes avec un résultat Covid négatif ont pu venir s'amuser ce soir. Par ailleurs, on a aussi mis en place un système de purification d'air à La Madeleine, où a lieu la soirée. L'objectif est de pouvoir passer une soirée en toute insouciance et en même temps en étant responsable".

Un nouveau test sera effectué après la soirée pour évaluer l'efficacité du protocole sanitaire déployé.