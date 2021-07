Voile, casquettes… Alost interdit tout type de couvre-chef aux élèves des écoles communales

L'adaptation du règlement scolaire a été approuvée par les partis de la majorité et le Vlaams Belang. Groen et CD&V ont voté contre et Vooruit s'est abstenu.

Pour Fatma Yildiz (Groen), le nouveau règlement est condescendant : "Les jeunes sont maîtres de leur propre corps. Donnez aux jeunes l'espace nécessaire pour être qui ils veulent être", a-t-elle lancé.

Le conseiller communal Theo Nsengimana (CD&V) estime pour sa part que la mesure est introduite sans aucune justification et sans qu'il n'y ait eu de réel problème. "Nous pensons que ce n'est pas une bonne chose, car ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Une telle interdiction ne peut être introduite que lorsqu'il est démontré que le droit à l'éducation de chaque enfant est menacé, et ce n'est pas le cas ici." Nsengimana ne croit pas non plus à l'argument de la politesse et soupçonne plutôt un profilage idéologique de l'administration de la ville.