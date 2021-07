Covid-19 : le variant delta désormais dominant en Belgique

D’après les experts, il n'y a toutefois aucune raison de paniquer. Ils conseillent cependant de rester prudent, car le taux de vaccination dans notre pays n'est pas encore suffisamment élevé.

"Si nous continuons à vacciner, le danger restera limité", souligne le virologue Marc Van Ranst. "Le nombre de cas peut augmenter, mais le nombre d’hospitalisations et le nombre de décès resteront globalement limités, vu le taux de vaccination que nous devrions normalement atteindre".

"Restez prudent", poursuit le virologue. "C'est un peu une course entre le virus et ce nouveau variant plus contagieux d'une part, et le taux de vaccination qui ne cesse de progresser d'autre part".

Depuis quelques jours, les chiffres quotidiens du nombre de contaminations sont à nouveau en hausse. D’après les experts, cette situation est en partie due au nombre élevé de tests effectués par les voyageurs. Le nombre d'hospitalisations continue, lui, de diminuer.