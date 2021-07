Quelque 781.500 vaccins administrés cette semaine en Flandre, soit 165.000 de plus que prévu

Plus de 781.500 personnes recevront un vaccin contre le coronavirus au cours de cette semaine en Flandre, soit 165.000 de plus qu'annoncé initialement, grâce à un approvisionnement de Johnson & Johnson (J&J) et à quelques doses provenant de Bruxelles. Environ deux tiers des injections seront des secondes doses. L’objectif est d’atteindre 80% de vaccination complète d’ici fin juillet.