Torrents de pluie et inondations : "Une parfaite illustration du réchauffement climatique"

Alors que ces dernières années, les vacances d'été ont été accompagnées de températures élevées et d'un soleil radieux dans un ciel bleu, les fortes précipitations que nous avons connues ces dernier jours sont venues changer la donne.

D’après Jean Berlamont (KU Leuven), nous ferions mieux de nous y habituer car, tout comme les étés chauds et secs, ces fortes averses sont de parfaites illustrations du réchauffement climatique. "Quand on parle de réchauffement, on parle de moyen et long terme. Cela ne veut pas dire qu'après des étés secs et chauds, nous ne pouvons pas avoir des étés relativement froids et humides", explique le professeur en hydraulique dans "De morgen" (Radio 1).