25 ménages doivent quitter leur appartement quasi neuf rendu inhabitable à Saint-Trond

La construction en bois des différents appartements a pourri après seulement six ans et, selon un expert, l'immeuble risque de s'effondrer. "Ce sont des drames familiaux qui s’y jouent", a déclaré le bourgmestre ad intérim Jelle Engelbosch (N-VA). "Certains ménages paient leur prêt hypothécaire et devront à présent payer aussi une location d'un autre logement."

En 2015, 176 appartements, 30 maisons et trois espaces commerciaux ont été construits sur l'ancien site de l'entreprise Champagne à Luikersteenweg à Brustem (Limbourg). Durant le chantier, les matériaux de la construction en bois et les planchers en bois sont restés des semaines sous la pluie et ont absorbé l'humidité. Lorsque les appartements ont été terminés et que l'humidité a été enfermée sous le parement en briques, le bois a commencé à pourrir et les constructions se sont rapidement dégradées.

Selon Jelle Engelbosch, la réunion d'information de ce lundi soir a été constructive car tout le monde est conscient de la gravité de la situation : "En tant que ville, nous faisons tout notre possible pour soutenir les habitants. Bien sûr, il y avait beaucoup de questions. Nous n'avons pas été en mesure d’y répondre immédiatement à toutes.

Sur les 25 familles, environ cinq sont toujours à la recherche d'un logement approprié. Selon le bourgmestre ad intérim, ces familles sont assistées dans leurs recherches par le CPAS de Saint-Trond.