Covid-19 : 506 personnes à nouveau contaminées par jour soit une hausse de 52%

Entre le 26 juin et le 2 juillet, 506 personnes ont été contaminées en moyenne chaque jour, soit 52% de plus que la semaine précédente et plus de 60.000 tests ont été effectués par jour, selon les derniers chiffres publiés mardi matin par l'Institut de santé publique Sciensano. Il faut signaler que le nombre de tests a également augmenté de 49%.