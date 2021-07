La Flandre débloque des fonds supplémentaires pour la santé mentale

"La détection précoce et la prévention sont les clés où nous pouvons faire le plus de bénéfices à long terme, socialement et personnellement pour les enfants", déclare Kirsten Catthoor, la psychiatre responsable du service psychiatrique fermé de l'hôpital Stuyvenberg à Anvers et secrétaire scientifique de l'Association flamande de psychiatrie.

"Les listes d'attente sont vraiment trop longues et l'avenir de ces jeunes et de ces enfants est compromis."

Pour un secteur historiquement sous-financé, c'est un bon début, mais ce n’est pas encore suffisant", note la psychiatre Catthoor. "Pour faire la différence, nous devons déployer encore plus d'efforts pour enregistrer la pénurie de traitements. Nous devons avoir une meilleure idée des personnes qui n'ont pas besoin de traitement mais qui sont sur la liste d'attente.

Par exemple, les enfants ayant des problèmes qui peuvent être résolus dans le contexte scolaire ou par le biais du médecin généraliste. Nous devons nous pencher sur les enfants et les adolescents qui manquent fondamentalement de traitement, ce qui représente 70 % en Flandre."