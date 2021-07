N-VA et CDH demandent l'audition de la commissaire de gouvernement, Ishane Haouach

Selon De Tijd, l'Open VLD n'est lui non plus pas heureux des propos d'Ihsane Haouach et un entretien est d'ailleurs programmé avec Mme Schlitz, qui a fait nommer Mme Haouach à ce poste.



Au cabinet Schlitz, on fait observer que la commissaire du gouvernement a donné cette interview à titre personnel. "Il y a des contacts réguliers entre le cabinet et la commissaire du gouvernement. C'est toujours le cas et cela le restera, vu la fonction de Mme Haouach."

Le cabinet rappelle par ailleurs la fonction de contrôle d'un commissaire du gouvernement. "Elle veille à ce que les travaux soient conformes à l'accord de coopération entre l'Institut et le gouvernement. En ce sens, la commissaire du gouvernement ne représente pas l'Institut, ni même le gouvernement", selon le cabinet.