Condamnés à des amendes pour avoir fait circuler des photos après un accident mortel à Gand

La voiture, avec quatre occupants âgés de 19 et 20 ans, roulait en direction de Zele. Le conducteur, un homme de 19 ans originaire de Gand, avait perdu le contrôle du véhicule qui avait fini sa route contre un poteau d'éclairage. Un passager de 20 ans était mort sur le coup et un autre, de 19 ans, avait été grièvement blessé. Le conducteur et le dernier passager avaient, eux, été légèrement blessés.

Quelques minutes après l'accident, un passant avait pris une photo sur laquelle les victimes étaient reconnaissables. Avec quatre autres personnes, il avait diffusé l'image sur les réseaux sociaux. Les proches de la victime décédée ont dès lors été immédiatement confrontés à la tragédie, et le juge leur a accordé ensemble des dommages et intérêts d'environ 5.000 euros.

Le tribunal n'a pas suivi l'argument des prévenus selon lequel ces derniers voulaient mettre en garde contre les conséquences de la conduite en état d'ivresse. Il les considère plutôt comme des touristes de catastrophes.

Les cinq suspects ont été condamnés à une amende de 2.000 euros chacun, dont une partie avec sursis.