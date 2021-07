La Flandre investit dans l'enseignement spécialisé: 3 nouvelles écoles seront construites et 8 agrandies

Trois nouvelles écoles pour l'enseignement spécialisé seront construites et 8 écoles existantes pourront être agrandies à l'avenir. Cette décision a été prise par le gouvernement flamand. Toutes les écoles d'enseignement spécialisé qui ont déjà libéré des places supplémentaires d'ici septembre recevront plus de moyens plus rapidement, grâce à un nouveau système de comptage des élèves, et elles pourront également louer des salles de classe de manière plus flexible.