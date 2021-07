3M a rejeté pendant des années des quantités trop élevées de PFOS dans l'Escaut

Pas la suite, les concentrations en PFOS ont diminué et des normes plus strictes sont entrées en vigueur. Joke Schauvliege (CD&V), ministre flamande de l'Environnement entre 2009 et 2019, a réagi brièvement auprès de la VRT, se limitant à renvoyer vers la commission d'enquête qui "devra clarifier cela. Dans tous les cas, l'inspection de l'environnement travaille en totale indépendance".

L'actuelle ministre de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), ne veut pas non plus préjuger des travaux de la commission d'enquête. "Je suppose que tous les services impliqués et leur coopération mutuelle feront l'objet de la commission d'enquête. S'il y a eu une erreur du système ou trop de compartimentation, cela devra être corrigé pour l'avenir."