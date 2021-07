74 œuvres de Roger Raveel vont être vendues aux enchères à l'occasion du centenaire de sa naissance

"Les 10 et 11 juillet, la commune de Zulte organise un grand week-end de fête avec de nombreux partenaires, dont le musée Raveel", explique Mélanie Deboutte, conservatrice au Musée Raveel.

"Ensuite, on inaugurera, entre autres, la place Roger Raveel et le chemin Zulma De Nijs." En plus d'une exposition visible au Musée Raveel, une rétrospective se tiendra à Bozar à Bruxelles jusqu'au 21 juillet.

Dans les caves du château de Beervelde, aux portes de Gand, Roger Raveel a peint des fresques uniques en 1966-67. Cette collaboration unique, qui vient d'être restaurée, est visible jusqu'au 12 septembre. On peut également visiter la chapelle de Marie Auxiliatrice à Machelen.