Covid-19 : 70% d'infections supplémentaires, le taux de reproduction repasse au-dessus de 1

Entre le 28 juin et le 4 juillet, 572 personnes ont été contaminées en moyenne chaque jour, soit 70% de plus que la semaine précédente, selon les derniers chiffres publiés jeudi matin par l'Institut de santé publique Sciensano. Le taux de reproduction du virus remonte de manière notable pour passer à 1,1. Or, c'est lorsqu'il est inférieur à 1 que cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir.