L'organisateur de voyages Summer Bash rapatrie 350 jeunes vacanciers d’Espagne

Summer Bash constate que de plus en plus de groupes partis par son intermédiaire affichent des symptômes et a dès lors décidé de rapatrier tous ses clients en séjour en Espagne. "Nous ne voulons prendre aucun risque et nous annulons immédiatement tous les voyages en Espagne. Et ce, parce que la situation empire chaque jour", indique l'entreprise.