La population du nord du pays continue de vieillir : la Flandre compte désormais plus de 1.000 centenaires

Depuis 2000, la part de la population âgée de 65 ans ou plus est passée de 17 % en 2000 à 18 % en 2010 et à 21 % cette année. La part des personnes de moins de 18 ans et du vaste groupe intermédiaire des 18-64 ans a quant à lui diminué.

La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus est la plus faible à Drogenbos, Spiere-Helkijn, Machelen et Vilvoorde, avec moins de 16 % de la population âgée de 65 ans et plus. Dans les villes d'Anvers, de Gand et de Louvain, la proportion de personnes âgées est également relativement faible (moins de 17%).

Actuellement, les plus de 85 ans représentent 3,2 % de la population totale. Le groupe des 55 à 59 ans est quant à lui le plus important. Il s'agit d'hommes et de femmes nés entre 1961 et 1965, les "années de pointe du baby-boom", selon Statistics Flanders.

Le site officiel du gouvernement flamand souligne également que le groupe des moins de 5 ans est "étonnamment plus petit" que le groupe des 5 à 9 ans, une situation liée à la baisse du nombre de naissances au cours des dernières années.

Globalement, au début de l'année 2021, il y avait plus de femmes que d'hommes en Région flamande : 102 femmes contre 100 hommes. Dans la population plus âgée, la prépondérance des femmes était beaucoup plus importante.