Les premières moules produites en Flandre sont désormais sur le marché

"Nos moules sont produites en mer dans des conditions difficiles. Il en résulte une saveur intense qui ne peut être comparée à celle d'autres moules de fond ou de suspension", souligne la représentante de Brevisco, Stephanie Debels.

D’après le scientifique Bert Groenendaal, l'élevage des moules en mer du Nord n'est pas si simple. "Le plus gros problème de l'élevage en mer est en fait les conditions. Il faut savoir que la mer du Nord est l'une des mers les plus dures du monde. Cela est principalement dû à sa profondeur limitée. Ça signifie donc qu'il y a d'énormes courants et de nombreuses tempêtes. La moule de la mer du Nord est suspendue assez près de la surface de l'eau. Elle ressent les vagues et est donc constamment en mouvement. Cela a un effet sur les moules : elles sont d'une belle taille, bien remplies et délicieuses", indique-t-il.

Stephanie Debels ambitionne de lancer la moule des bancs flamands sur l'ensemble du marché belge.