110 jeunes vacanciers rapatriés d’Espagne, une quarantaine de 10 jours imposée à ceux qui sont contaminés

Les jeunes qui sont contaminés ne sont pas au bout de leurs peines une fois rentrés chez eux. "Lorsqu'ils seront rentrés chez eux, ils devront suivre les règles de quarantaine", explique Joris Moonens de l'Agence de soins et de santé.

"Cela signifie un isolement de 10 jours avant que vous puissiez à nouveau sortir de chez vous et avoir des contacts avec d'autres personnes", explique Moonens. Mais il y a aussi des conséquences pour les membres de la famille. "Les membres de la famille de ces personnes constituent, bien sûr, des contacts rapprochés. Ils devront aussi se conformer aux règles de la quarantaine : un test au début de la quarantaine et un second test après 7 jours."

Le respect de ces règles sera contrôlé. "Cela reste largement une responsabilité individuelle de chacun", dit Moonens. "On ne peut que très largement compter sur le fait qu'après un an et demi de galère, chacun sait de toute façon ce qu'on attend de lui."