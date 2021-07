La princesse Elisabeth a beaucoup apprécié son séjour à l’école militaire

La princesse héritière Elisabeth participe actuellement à un entraînement tactique au camp militaire de Lagland à Arlon. La formation est à la fois pratique et théorique et sert à perfectionner les compétences et les techniques militaires. Pour elle, le camp est la dernière phase de sa formation de première année en tant qu'élève officier à l'Ecole royale militaire (ERM). Au cinquième des 24 jours que dure ce camp, les médias ont été autorisés à la suivre pendant une matinée.