Nouvelles inondations dans le Limbourg : le toit d’une salle de sport s’effondre en partie

Jeudi, à Diepenbeek (Limbourg) une partie du toit du centre de fitness Basic Fit de la Ginderoverstraat s'est effondrée. Les fortes pluies en sont peut-être la cause. Heureusement personne n'a été blessé mais il y a beaucoup de dégâts. Il est possible qu'une partie du bâtiment doive être démolie. Dans d'autres endroits de Diepenbeek, des rues et des caves ont également été inondées.

De fortes pluies ont également causé des problèmes à Hasselt, Beringen, Lummen et dans certains endroits du sud du Limbourg. Les rues ont été inondées en un rien de temps car les égouts ne pouvaient pas faire face à la grande quantité d'eau.