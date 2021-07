Qui a dérobé l’écharpe tricolore du bourgmestre de Staden dans sa sacoche à vélo ?

Le bourgmestre de Staden, Francesco Vanderjeugd, (à gauche sur la photo) avait une réunion hier soir au centre culturel SWOK et a oublié de sortir son écharpe tricolore de sa sacoche à vélo vers 19 heures. Mais l'écharpe portant les couleurs de la Belgique et les armoiries de Staden et de la Flandre avait disparu après la réunion.

Francesco Vanderjeugd demande à celui qui l’aurait empruntée que l'écharpe lui soit rendue. Il la porte depuis presque 10 ans et elle a une grande valeur sentimentale pour lui. Le bourgmestre demande à celui qui possède l'écharpe de la déposer dans la boîte aux lettres de la maison communale de Staden. Et il promet que cela restera anonyme.