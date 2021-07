Covid-19 : Plus de 1.000 nouvelles contaminations pour la seule journée du 6 juillet

Entre le 30 juin et le 5 juillet, 697 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 82% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour samedi matin. Le 6 juillet, plus de 1 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées en une seule journée. Le nombre d'admissions à l'hôpital est également en hausse, et ce pour le deuxième jour consécutif. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.093.700 cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués.