Huit jeunes de Willebroek blessés lors d’un accident de la route lors de leur camp à Gedinne

La voiture dans laquelle se trouvaient les jeunes a effectué une sortie de route. Sur la N99 à Olloy-sur-Viroin, dans un virage sur la route de Vierves, la voiture a mordu sur l’accotement puis a heurté un poteau, s’est renversée et a fini sa course dans le fossé. Les jeunes venaient d'une piste de karting et revenaient à leur camp de Gedinne.

Selon les médias locaux, certains des passagers étaient assis dans le coffre du minibus sans ceinture de sécurité. Huit occupants ont été blessés, une jeune fille a subi des blessures plus graves mais sans mettre sa vie en danger. Sept ambulances, deux SMUR et un hélicoptère médicalisé sont rapidement arrivés sur les lieux et ont transporté les blessés vers différents hôpitaux de la région.

Vers 23 heures, la route était à nouveau dégagée.

Sept des huit jeunes ont été autorisés à quitter l'hôpital ce samedi. "Six d'entre eux avaient des blessures mineures, telles que des coupures et des contusions", a déclaré le bourgmestre ad intérim Luc Spiessens. "Le septième souffre d'une fracture de la clavicule et des côtes, mais pourrait également quitter l'hôpital aujourd'hui. Le huitième souffre d'une fracture de la hanche et a été transféré dans un hôpital de Bruxelles à la demande de ses parents."

Les jeunes participaient au "camp 2830" organisé par la commune de Willebroek. Aujourd'hui était en tout cas le dernier jour du camp, les participants qui n'ont pas été impliqués dans l'accident sont rentrés chez eux en bus cet après-midi.