Les pompiers de Bruxelles retirent un serpent coincé sous le capot d’une voiture

Les pompiers ignorent comment ce serpent est arrivé là et ne savent pas non plus de quel type de serpent il s’agit. La voiture dans laquelle se cachait le reptile venait de Bordeaux. Il est donc possible que le serpent ait voyagé depuis la France sous le capot. Il a été découvert par hasard alors que le véhicule était préparé pour l'exportation.

L'animal d'environ 50 centimètres de long a pu être attrapé après plusieurs tentatives et a été emmené par les pompiers à la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) à Anderlecht.