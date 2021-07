La Flandre met à l'honneur cinq personnalités ou organisations méritantes à la veille du 11 juillet

"Je suis agréablement surprise", a déclaré Martine Tanghe. "Après tout, la Communauté flamande a été mon employeur pendant toutes ces années, je considère donc cela comme une reconnaissance de mon travail."

"C'est agréable d'avoir cette reconnaissance à la fin de mon travail", a ajouté Martine Tanghe. "Le travail me manque toujours. Mais je peux me laisser aller un peu plus chaque jour" :