Une zone de pluie et d’orages traversera le pays cet après-midi : Le numéro 1722 activé

Samedi après-midi et en soirée, une zone de pluie et d'averses orageuses traversera la Belgique. Ces averses pourraient localement être intenses et donner lieu à beaucoup de précipitations sur un court laps de temps (plus de 20 l/ m2 en 6 heures), avertit l'IRM. L'avertissement est valable pour toutes les provinces.

En cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels une intervention des pompiers est demandée, les citoyens peuvent introduire une demande via l'e-guichet www.1722.be ou appeler le 1722. Appelez uniquement le 112 dans des situations où une vie est en danger.

"Si vous appelez le 1722, ce sont d'abord les opérateurs des centrales d'urgence 112 qui traitent les appels à ce numéro avant de transmettre la demande aux pompiers. Ils traitent les appels au 1722 sur des lignes téléphoniques distinctes de celles du 112 afin de pouvoir traiter en premier lieu les appels les plus urgents au 112, comme ceux pour des personnes ayant une crise cardiaque ou dont la maison est en feu. Si votre zone de secours dispose d'un e-guichet, vous pouvez également l'utiliser", explique le SPF Intérieur dans un communiqué.

En cas de demande d'assistance via le site web 1722.be, il faut d'abord introduire ses coordonnées et sa commune, après quoi le site enverra la demande à la zone de secours concernée. Le site web peut également rediriger vers le guichet électronique local du service d'incendie local.

"Une demande introduite via l'e-guichet est traitée de la même manière par les pompiers qu'une demande effectuée par un appel au 1722. Vous ne serez donc pas aidé plus rapidement en appelant le 1722", conclut le SPF Intérieur.