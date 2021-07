Big Jump : un grand saut dans la Lys pour des cours d’eau plus propres

Une centaine de personnes a fait un grand saut dans l'eau de la Lys à Gand pour attirer l'attention sur la propreté des cours d'eau en Flandre. La seizième édition du Big Jump a pu avoir lieu dimanche, malgré la crise sanitaire et des valeurs plus élevées de la bactérie E. coli dans l’eau. "Des voies navigables gérées de façon durable et des eaux de baignade récréatives plus accessibles dans la nature sont vitales pour notre société", a expliqué Jo Van Cauwenberge, directeur du coordinateur GoodPlanet. "En période de chaleur, de sécheresse, de changement climatique et de crise coronaire, cela devient encore plus évident".