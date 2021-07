Joie et célébration, mais aussi des interpellations dans le Limbourg après la victoire de l’Italie

La finale de l'Euro 2020 entre l'Italie et l'Angleterre et les célébrations qui ont suivi la victoire de la Squadra Azzura ont causé des nuisances dans certaines communes du Limbourg dimanche soir. Surtout à Genk et Maasmechelen, où vivent de nombreuses personnes d’origine italienne, des supporters en effervescence se sont fait entendre avec, entre autres, des klaxons et des feux d'artifice. La fête a duré toute la nuit. Au total, dix personnes ont été interpellées.